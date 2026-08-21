BabyBonk מחיר היום

מחיר BabyBonk (BABYBONK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYBONK ל USD הוא $ 0 לכל BABYBONK.

BabyBonk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,066,765, עם היצע במחזור של 360.75B BABYBONK. ב‑24 השעות האחרונות, BABYBONK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYBONK נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +7.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BabyBonk (BABYBONK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 360.75B 360.75B 360.75B אספקה כוללת 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabyBonk הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYBONK הוא 360.75B, עם היצע כולל של 360750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.