Baby Zeek סֵמֶל

Baby Zeek מחיר (KITTEN)

לא רשום

1 KITTEN ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Zeek (KITTEN) טבלת מחירים חיה
Baby Zeek (KITTEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Baby Zeek (KITTEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KITTEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITTENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITTEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Zeek (KITTEN) מידע שוק

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

--
----

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Zeek הוא $ 11.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITTEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.28K.

Baby Zeek (KITTEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Zeekל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Zeek ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Zeek ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Zeekל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.77%
60 ימים$ 0+43.07%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Zeek (KITTEN)

Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Zeek (KITTEN) משאב

האתר הרשמי

Baby Zeekתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Zeek (KITTEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Zeek (KITTEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Zeek.

בדוק את Baby Zeek תחזית המחיר עכשיו‏!

KITTEN למטבעות מקומיים

Baby Zeek (KITTEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Zeek (KITTEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KITTEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Zeek (KITTEN)

כמה שווה Baby Zeek (KITTEN) היום?
החי KITTENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KITTEN ל USD?
המחיר הנוכחי של KITTEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Zeek?
שווי השוק של KITTEN הוא $ 11.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KITTEN?
ההיצע במחזור של KITTEN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KITTEN?
‏‏KITTEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KITTEN?
KITTEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KITTEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KITTEN הוא -- USD.
האם KITTEN יעלה השנה?
KITTEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KITTEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
