Baby Wen סֵמֶל

Baby Wen מחיר (BWEN)

לא רשום

1 BWEN ל USDמחיר חי:

$0.00157186
$0.00157186
-9.10%
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Wen (BWEN) טבלת מחירים חיה
Baby Wen (BWEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00155662
$ 0.00155662
24 שעות נמוך
$ 0.00179831
$ 0.00179831
גבוה 24 שעות

$ 0.00155662
$ 0.00155662

$ 0.00179831
$ 0.00179831

$ 0.218904
$ 0.218904

$ 0.00154495
$ 0.00154495

+0.52%

-9.16%

-3.83%

-3.83%

Baby Wen (BWEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00157186. במהלך 24 השעות האחרונות, BWEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00155662 לבין שיא של $ 0.00179831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.218904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00154495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWEN השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Wen (BWEN) מידע שוק

$ 156.68K
$ 156.68K

--
--

$ 156.68K
$ 156.68K

99.98M
99.98M

99,981,902.765836
99,981,902.765836

שווי השוק הנוכחי של Baby Wen הוא $ 156.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWEN הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99981902.765836. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.68K.

Baby Wen (BWEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Wenל USDהיה $ -0.000158509818378519.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Wen ל USDהיה . $ -0.0005644003.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Wen ל USDהיה $ -0.0009415257.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Wenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000158509818378519-9.16%
30 ימים$ -0.0005644003-35.90%
60 ימים$ -0.0009415257-59.89%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Wen (BWEN)

Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Wen (BWEN) משאב

האתר הרשמי

Baby Wenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Wen (BWEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Wen (BWEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Wen.

בדוק את Baby Wen תחזית המחיר עכשיו‏!

BWEN למטבעות מקומיים

Baby Wen (BWEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Wen (BWEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BWEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Wen (BWEN)

כמה שווה Baby Wen (BWEN) היום?
החי BWENהמחיר ב USD הוא 0.00157186 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BWEN ל USD?
המחיר הנוכחי של BWEN ל USD הוא $ 0.00157186. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Wen?
שווי השוק של BWEN הוא $ 156.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BWEN?
ההיצע במחזור של BWEN הוא 99.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BWEN?
‏‏BWEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.218904 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BWEN?
BWEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00154495 USD.
מהו נפח המסחר של BWEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BWEN הוא -- USD.
האם BWEN יעלה השנה?
BWEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BWEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
