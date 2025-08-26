Baby Wen מחיר (BWEN)
Baby Wen (BWEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00157186. במהלך 24 השעות האחרונות, BWEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00155662 לבין שיא של $ 0.00179831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.218904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00154495.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWEN השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Baby Wen הוא $ 156.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWEN הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99981902.765836. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.68K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Wenל USDהיה $ -0.000158509818378519.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Wen ל USDהיה . $ -0.0005644003.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Wen ל USDהיה $ -0.0009415257.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Wenל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000158509818378519
|-9.16%
|30 ימים
|$ -0.0005644003
|-35.90%
|60 ימים
|$ -0.0009415257
|-59.89%
|90 ימים
|$ 0
|--
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
