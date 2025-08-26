Baby Wen (BWEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00155662 $ 0.00155662 $ 0.00155662 24 שעות נמוך $ 0.00179831 $ 0.00179831 $ 0.00179831 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00155662$ 0.00155662 $ 0.00155662 גבוה 24 שעות $ 0.00179831$ 0.00179831 $ 0.00179831 שיא כל הזמנים $ 0.218904$ 0.218904 $ 0.218904 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00154495$ 0.00154495 $ 0.00154495 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -9.16% שינוי מחיר (7D) -3.83% שינוי מחיר (7D) -3.83%

Baby Wen (BWEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00157186. במהלך 24 השעות האחרונות, BWEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00155662 לבין שיא של $ 0.00179831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.218904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00154495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWEN השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Wen (BWEN) מידע שוק

שווי שוק $ 156.68K$ 156.68K $ 156.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.68K$ 156.68K $ 156.68K אספקת מחזור 99.98M 99.98M 99.98M אספקה כוללת 99,981,902.765836 99,981,902.765836 99,981,902.765836

שווי השוק הנוכחי של Baby Wen הוא $ 156.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWEN הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99981902.765836. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.68K.