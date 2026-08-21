Baby Vibing Cat Coin מחיר היום

מחיר Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYVIBE ל USD הוא $ 0 לכל BABYVIBE.

Baby Vibing Cat Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,866, עם היצע במחזור של 950.88M BABYVIBE. ב‑24 השעות האחרונות, BABYVIBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00270521, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYVIBE נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -20.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.43.

Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) מידע שוק

שווי שוק $ 241.87K$ 241.87K $ 241.87K נפח (24 שעות) $ 52.43$ 52.43 $ 52.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.87K$ 241.87K $ 241.87K אספקת מחזור 950.88M 950.88M 950.88M אספקה כוללת 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

שווי השוק הנוכחי של Baby Vibing Cat Coin הוא $ 241.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.43. ההיצע במחזור של BABYVIBE הוא 950.88M, עם היצע כולל של 950880436.5219594. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.87K.