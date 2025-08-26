עוד על $BBT

Baby Tiger סֵמֶל

Baby Tiger מחיר ($BBT)

לא רשום

1 $BBT ל USDמחיר חי:

--
----
-25.30%1D
mexc
USD
Baby Tiger ($BBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:21 (UTC+8)

Baby Tiger ($BBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01729649
$ 0.01729649$ 0.01729649

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-25.33%

+78.73%

+78.73%

Baby Tiger ($BBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01729649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BBT השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -25.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+78.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Tiger ($BBT) מידע שוק

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

--
----

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Tiger הוא $ 24.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BBT הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.63K.

Baby Tiger ($BBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Tigerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Tiger ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Tiger ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Tigerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.33%
30 ימים$ 0+11.86%
60 ימים$ 0+164.23%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Baby Tiger ($BBT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Baby Tigerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Tiger ($BBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Tiger ($BBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Tiger.

בדוק את Baby Tiger תחזית המחיר עכשיו‏!

$BBT למטבעות מקומיים

Baby Tiger ($BBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Tiger ($BBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $BBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Tiger ($BBT)

כמה שווה Baby Tiger ($BBT) היום?
החי $BBTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $BBT ל USD?
המחיר הנוכחי של $BBT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Tiger?
שווי השוק של $BBT הוא $ 24.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $BBT?
ההיצע במחזור של $BBT הוא 2.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $BBT?
‏‏$BBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01729649 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $BBT?
$BBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $BBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $BBT הוא -- USD.
האם $BBT יעלה השנה?
$BBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $BBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:21 (UTC+8)

