Baby Solana (BABYSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00125387 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) +19.27% שינוי מחיר (7D) +36.63%

Baby Solana (BABYSOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00125387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSOL השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +19.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Solana (BABYSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 135.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.93K אספקת מחזור 999.94M אספקה כוללת 999,938,844.509171

שווי השוק הנוכחי של Baby Solana הוא $ 135.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSOL הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999938844.509171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.93K.