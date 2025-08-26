עוד על BABYSOL

Baby Solana סֵמֶל

Baby Solana מחיר (BABYSOL)

לא רשום

1 BABYSOL ל USDמחיר חי:

$0.00013682
$0.00013682$0.00013682
+19.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Solana (BABYSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:23:09 (UTC+8)

Baby Solana (BABYSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125387
$ 0.00125387$ 0.00125387

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+19.27%

+36.63%

+36.63%

Baby Solana (BABYSOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00125387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSOL השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +19.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Solana (BABYSOL) מידע שוק

$ 135.93K
$ 135.93K$ 135.93K

--
----

$ 135.93K
$ 135.93K$ 135.93K

999.94M
999.94M 999.94M

999,938,844.509171
999,938,844.509171 999,938,844.509171

שווי השוק הנוכחי של Baby Solana הוא $ 135.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSOL הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999938844.509171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.93K.

Baby Solana (BABYSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Solana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Solana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Solanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+19.27%
30 ימים$ 0+34.70%
60 ימים$ 0+66.86%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Solana (BABYSOL)

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Solana (BABYSOL) משאב

האתר הרשמי

Baby Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Solana (BABYSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Solana (BABYSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Solana.

בדוק את Baby Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYSOL למטבעות מקומיים

Baby Solana (BABYSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Solana (BABYSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Solana (BABYSOL)

כמה שווה Baby Solana (BABYSOL) היום?
החי BABYSOLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYSOL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Solana?
שווי השוק של BABYSOL הוא $ 135.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYSOL?
ההיצע במחזור של BABYSOL הוא 999.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYSOL?
‏‏BABYSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00125387 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYSOL?
BABYSOL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYSOL הוא -- USD.
האם BABYSOL יעלה השנה?
BABYSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.