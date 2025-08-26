Baby Shiro Neko מחיר (BABYSHIRO)
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSHIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSHIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00429534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSHIRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Baby Shiro Neko הוא $ 18.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSHIRO הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789244.758429. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Shiro Nekoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Shiro Neko ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Shiro Neko ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Shiro Nekoל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-2.99%
|60 ימים
|$ 0
|+26.79%
|90 ימים
|$ 0
|--
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
כמה יהיה Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Shiro Neko.
בדוק את Baby Shiro Neko תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSHIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
