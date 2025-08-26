עוד על BABYSHIRO

Baby Shiro Neko סֵמֶל

Baby Shiro Neko מחיר (BABYSHIRO)

לא רשום

1 BABYSHIRO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) טבלת מחירים חיה
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00429534
$ 0.00429534$ 0.00429534

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.26%

+12.26%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSHIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSHIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00429534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSHIRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) מידע שוק

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

--
----

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,244.758429
999,789,244.758429 999,789,244.758429

שווי השוק הנוכחי של Baby Shiro Neko הוא $ 18.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSHIRO הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789244.758429. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40K.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Shiro Nekoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Shiro Neko ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Shiro Neko ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Shiro Nekoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.99%
60 ימים$ 0+26.79%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) משאב

האתר הרשמי

Baby Shiro Nekoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Shiro Neko.

בדוק את Baby Shiro Neko תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYSHIRO למטבעות מקומיים

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYSHIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

כמה שווה Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) היום?
החי BABYSHIROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYSHIRO ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYSHIRO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Shiro Neko?
שווי השוק של BABYSHIRO הוא $ 18.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYSHIRO?
ההיצע במחזור של BABYSHIRO הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYSHIRO?
‏‏BABYSHIRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00429534 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYSHIRO?
BABYSHIRO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYSHIRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYSHIRO הוא -- USD.
האם BABYSHIRO יעלה השנה?
BABYSHIRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYSHIRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.