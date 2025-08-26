Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00429534 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.26%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSHIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSHIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00429534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSHIRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 18.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.40K אספקת מחזור 999.79M אספקה כוללת 999,789,244.758429

שווי השוק הנוכחי של Baby Shiro Neko הוא $ 18.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSHIRO הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789244.758429. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40K.