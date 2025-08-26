Baby Shiba Inu (BABYSHIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00110442 $ 0.00110442 $ 0.00110442 24 שעות נמוך $ 0.00121752 $ 0.00121752 $ 0.00121752 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00110442$ 0.00110442 $ 0.00110442 גבוה 24 שעות $ 0.00121752$ 0.00121752 $ 0.00121752 שיא כל הזמנים $ 0.03275629$ 0.03275629 $ 0.03275629 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00048118$ 0.00048118 $ 0.00048118 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -8.46% שינוי מחיר (7D) -0.85% שינוי מחיר (7D) -0.85%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00111091. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYSHIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00110442 לבין שיא של $ 0.00121752, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYSHIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03275629, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00048118.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYSHIB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) מידע שוק

שווי שוק $ 438.75K$ 438.75K $ 438.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 466.58K$ 466.58K $ 466.58K אספקת מחזור 394.94M 394.94M 394.94M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Shiba Inu הוא $ 438.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSHIB הוא 394.94M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 466.58K.