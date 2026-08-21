Baby Shark Universe מחיר היום

מחיר Baby Shark Universe (BSU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00456638, עם שינוי של 3.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSU ל USD הוא $ 0.00456638 לכל BSU.

Baby Shark Universe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,881,959, עם היצע במחזור של 850.00M BSU. ב‑24 השעות האחרונות, BSU סחר בין $ 0.00434058 (נמוך) ל $ 0.0047551 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.358087, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00333197.

ביצועים לטווח קצר, BSU נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +0.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.15M.

Baby Shark Universe (BSU) מידע שוק

שווי שוק $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M נפח (24 שעות) $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M אספקת מחזור 850.00M 850.00M 850.00M אספקה כוללת 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Universe הוא $ 3.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.15M. ההיצע במחזור של BSU הוא 850.00M, עם היצע כולל של 850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.88M.