Baby Shark Tank מחיר היום

מחיר Baby Shark Tank (BASHTANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASHTANK ל USD הוא $ 0 לכל BASHTANK.

Baby Shark Tank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 314,709, עם היצע במחזור של 1,000.00T BASHTANK. ב‑24 השעות האחרונות, BASHTANK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BASHTANK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Shark Tank (BASHTANK) מידע שוק

שווי שוק $ 314.71K$ 314.71K $ 314.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.71K$ 314.71K $ 314.71K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Tank הוא $ 314.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASHTANK הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.71K.