Baby Shark Meme מחיר היום

מחיר Baby Shark Meme (BABYSHARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYSHARK ל USD הוא $ 0 לכל BABYSHARK.

Baby Shark Meme כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,529, עם היצע במחזור של 999.79M BABYSHARK. ב‑24 השעות האחרונות, BABYSHARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12534, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYSHARK נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +10.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,790,533.058192 999,790,533.058192 999,790,533.058192

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Meme הוא $ 22.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYSHARK הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999790533.058192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.53K.