Baby Shark מחיר היום

מחיר Baby Shark (SHARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHARK ל USD הוא $ 0 לכל SHARK.

Baby Shark כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,128, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHARK. ב‑24 השעות האחרונות, SHARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHARK נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +8.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Shark (SHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark הוא $ 51.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARK הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.13K.