עוד על BABYPURPE

BABYPURPE מידע על מחיר

BABYPURPE אתר רשמי

BABYPURPE טוקניומיקה

BABYPURPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Baby Purple Pepe סֵמֶל

Baby Purple Pepe מחיר (BABYPURPE)

לא רשום

1 BABYPURPE ל USDמחיר חי:

--
----
-10.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:54 (UTC+8)

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-10.77%

+1.78%

+1.78%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYPURPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPURPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYPURPE השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -10.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) מידע שוק

$ 39.78K
$ 39.78K$ 39.78K

--
----

$ 39.78K
$ 39.78K$ 39.78K

993.67M
993.67M 993.67M

993,674,325.5677608
993,674,325.5677608 993,674,325.5677608

שווי השוק הנוכחי של Baby Purple Pepe הוא $ 39.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPURPE הוא 993.67M, עם היצע כולל של 993674325.5677608. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.78K.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Purple Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Purple Pepe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Purple Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Purple Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.77%
30 ימים$ 0-10.14%
60 ימים$ 0-30.76%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Purple Pepe (BABYPURPE)

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) משאב

האתר הרשמי

Baby Purple Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Purple Pepe (BABYPURPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Purple Pepe (BABYPURPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Purple Pepe.

בדוק את Baby Purple Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYPURPE למטבעות מקומיים

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Purple Pepe (BABYPURPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYPURPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

כמה שווה Baby Purple Pepe (BABYPURPE) היום?
החי BABYPURPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYPURPE ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYPURPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Purple Pepe?
שווי השוק של BABYPURPE הוא $ 39.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYPURPE?
ההיצע במחזור של BABYPURPE הוא 993.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYPURPE?
‏‏BABYPURPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00151285 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYPURPE?
BABYPURPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYPURPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYPURPE הוא -- USD.
האם BABYPURPE יעלה השנה?
BABYPURPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYPURPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:54 (UTC+8)

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.