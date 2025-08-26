Baby Pnut (BABYPNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00769387
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04%
שינוי מחיר (1D) -17.16%
שינוי מחיר (7D) -3.96%

Baby Pnut (BABYPNUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYPNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00769387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYPNUT השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -17.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Pnut (BABYPNUT) מידע שוק

שווי שוק $ 41.79K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.79K
אספקת מחזור 979.13M
אספקה כוללת 979,132,153.837479

שווי השוק הנוכחי של Baby Pnut הוא $ 41.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPNUT הוא 979.13M, עם היצע כולל של 979132153.837479. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79K.