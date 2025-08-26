עוד על BABYPNUT

BABYPNUT מידע על מחיר

BABYPNUT אתר רשמי

BABYPNUT טוקניומיקה

BABYPNUT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Baby Pnut סֵמֶל

Baby Pnut מחיר (BABYPNUT)

לא רשום

1 BABYPNUT ל USDמחיר חי:

--
----
-17.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Pnut (BABYPNUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:49:01 (UTC+8)

Baby Pnut (BABYPNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00769387
$ 0.00769387$ 0.00769387

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-17.16%

-3.96%

-3.96%

Baby Pnut (BABYPNUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYPNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00769387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYPNUT השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -17.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Pnut (BABYPNUT) מידע שוק

$ 41.79K
$ 41.79K$ 41.79K

--
----

$ 41.79K
$ 41.79K$ 41.79K

979.13M
979.13M 979.13M

979,132,153.837479
979,132,153.837479 979,132,153.837479

שווי השוק הנוכחי של Baby Pnut הוא $ 41.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPNUT הוא 979.13M, עם היצע כולל של 979132153.837479. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79K.

Baby Pnut (BABYPNUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Pnutל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Pnut ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Pnut ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Pnutל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.16%
30 ימים$ 0-2.76%
60 ימים$ 0+27.86%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Pnut (BABYPNUT)

Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Pnut (BABYPNUT) משאב

האתר הרשמי

Baby Pnutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Pnut (BABYPNUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Pnut (BABYPNUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Pnut.

בדוק את Baby Pnut תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYPNUT למטבעות מקומיים

Baby Pnut (BABYPNUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Pnut (BABYPNUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYPNUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Pnut (BABYPNUT)

כמה שווה Baby Pnut (BABYPNUT) היום?
החי BABYPNUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYPNUT ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYPNUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Pnut?
שווי השוק של BABYPNUT הוא $ 41.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYPNUT?
ההיצע במחזור של BABYPNUT הוא 979.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYPNUT?
‏‏BABYPNUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00769387 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYPNUT?
BABYPNUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYPNUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYPNUT הוא -- USD.
האם BABYPNUT יעלה השנה?
BABYPNUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYPNUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:49:01 (UTC+8)

Baby Pnut (BABYPNUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.