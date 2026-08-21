Baby Pepe Token מחיר היום

מחיר Baby Pepe Token (BEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEPE ל USD הוא $ 0 לכל BEPE.

Baby Pepe Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,952, עם היצע במחזור של 1.00B BEPE. ב‑24 השעות האחרונות, BEPE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00142885, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEPE נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Pepe Token (BEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 76.95K$ 76.95K $ 76.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.95K$ 76.95K $ 76.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Pepe Token הוא $ 76.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.95K.