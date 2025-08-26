עוד על BABYPEPE

BABYPEPE מידע על מחיר

BABYPEPE אתר רשמי

BABYPEPE טוקניומיקה

BABYPEPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Baby Pepe סֵמֶל

Baby Pepe מחיר (BABYPEPE)

לא רשום

1 BABYPEPE ל USDמחיר חי:

--
----
-11.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Pepe (BABYPEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:51 (UTC+8)

Baby Pepe (BABYPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-10.73%

-9.24%

-9.24%

Baby Pepe (BABYPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYPEPE השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -10.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Pepe (BABYPEPE) מידע שוק

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Pepe הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPEPE הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.

Baby Pepe (BABYPEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Pepe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.73%
30 ימים$ 0-40.62%
60 ימים$ 0-10.39%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Pepe (BABYPEPE)

Baby Pepe 0x69babe is a unique meme coin which shares a unique relationship with its father Pepe! Sharing the 0x69 contract address and living on the Ethereum blockchain, Baby Pepe is destined to follow in his fathers footsteps! Baby Pepe 0x69babe is a community takeover project after he was abandoned by his original maker! There is a committed team in place all striving to grow and nurture a strong community within the Pepe-Verse!!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Pepe (BABYPEPE) משאב

האתר הרשמי

Baby Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Pepe (BABYPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Pepe (BABYPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Pepe.

בדוק את Baby Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYPEPE למטבעות מקומיים

Baby Pepe (BABYPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Pepe (BABYPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Pepe (BABYPEPE)

כמה שווה Baby Pepe (BABYPEPE) היום?
החי BABYPEPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYPEPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Pepe?
שווי השוק של BABYPEPE הוא $ 1.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYPEPE?
ההיצע במחזור של BABYPEPE הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYPEPE?
‏‏BABYPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYPEPE?
BABYPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYPEPE הוא -- USD.
האם BABYPEPE יעלה השנה?
BABYPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:51 (UTC+8)

Baby Pepe (BABYPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.