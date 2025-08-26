Baby Peanut (BABYP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00187932$ 0.00187932 $ 0.00187932 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -5.29% שינוי מחיר (7D) +3.37% שינוי מחיר (7D) +3.37%

Baby Peanut (BABYP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00187932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYP השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -5.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Peanut (BABYP) מידע שוק

שווי שוק $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K אספקת מחזור 998.48M 998.48M 998.48M אספקה כוללת 998,483,285.534853 998,483,285.534853 998,483,285.534853

שווי השוק הנוכחי של Baby Peanut הוא $ 9.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYP הוא 998.48M, עם היצע כולל של 998483285.534853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.41K.