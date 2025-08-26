עוד על BABYP

Baby Peanut סֵמֶל

Baby Peanut מחיר (BABYP)

לא רשום

1 BABYP ל USDמחיר חי:

--
----
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Peanut (BABYP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:21:58 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-5.29%

+3.37%

+3.37%

Baby Peanut (BABYP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00187932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYP השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -5.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Peanut (BABYP) מידע שוק

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

--
----

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

998.48M
998.48M 998.48M

998,483,285.534853
998,483,285.534853 998,483,285.534853

שווי השוק הנוכחי של Baby Peanut הוא $ 9.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYP הוא 998.48M, עם היצע כולל של 998483285.534853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.41K.

Baby Peanut (BABYP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Peanutל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Peanut ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Peanut ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Peanutל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.29%
30 ימים$ 0-1.72%
60 ימים$ 0+35.72%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Peanut (BABYP)

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Peanut (BABYP) משאב

האתר הרשמי

Baby Peanutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Peanut (BABYP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Peanut (BABYP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Peanut.

בדוק את Baby Peanut תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYP למטבעות מקומיים

Baby Peanut (BABYP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Peanut (BABYP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Peanut (BABYP)

כמה שווה Baby Peanut (BABYP) היום?
החי BABYPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYP ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Peanut?
שווי השוק של BABYP הוא $ 9.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYP?
ההיצע במחזור של BABYP הוא 998.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYP?
‏‏BABYP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00187932 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYP?
BABYP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYP הוא -- USD.
האם BABYP יעלה השנה?
BABYP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.