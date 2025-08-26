עוד על BABYNEIRO

Baby Neiro סֵמֶל

Baby Neiro מחיר (BABYNEIRO)

1 BABYNEIRO ל USDמחיר חי:

-4.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Baby Neiro (BABYNEIRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:21:50 (UTC+8)

Baby Neiro (BABYNEIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.23%

-5.11%

-6.91%

-6.91%

Baby Neiro (BABYNEIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYNEIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYNEIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYNEIRO השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -5.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Neiro (BABYNEIRO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Baby Neiro הוא $ 791.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYNEIRO הוא 420,000.00T, עם היצע כולל של 4.2e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 791.47K.

Baby Neiro (BABYNEIRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Neiroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Neiro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Neiro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Neiroל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.11%
30 ימים$ 0-10.91%
60 ימים$ 0-8.72%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Neiro (BABYNEIRO)

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Neiro (BABYNEIRO) משאב

האתר הרשמי

Baby Neiroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Neiro (BABYNEIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Neiro (BABYNEIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Neiro.

בדוק את Baby Neiro תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYNEIRO למטבעות מקומיים

Baby Neiro (BABYNEIRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Neiro (BABYNEIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYNEIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Neiro (BABYNEIRO)

כמה שווה Baby Neiro (BABYNEIRO) היום?
החי BABYNEIROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYNEIRO ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYNEIRO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Neiro?
שווי השוק של BABYNEIRO הוא $ 791.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYNEIRO?
ההיצע במחזור של BABYNEIRO הוא 420,000.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYNEIRO?
‏‏BABYNEIRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYNEIRO?
BABYNEIRO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYNEIRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYNEIRO הוא -- USD.
האם BABYNEIRO יעלה השנה?
BABYNEIRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYNEIRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:21:50 (UTC+8)

Baby Neiro (BABYNEIRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.