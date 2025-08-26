Baby Neiro (BABYNEIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -5.11% שינוי מחיר (7D) -6.91% שינוי מחיר (7D) -6.91%

Baby Neiro (BABYNEIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYNEIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYNEIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYNEIRO השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -5.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Neiro (BABYNEIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 791.47K$ 791.47K $ 791.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 791.47K$ 791.47K $ 791.47K אספקת מחזור 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T אספקה כוללת 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

שווי השוק הנוכחי של Baby Neiro הוא $ 791.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYNEIRO הוא 420,000.00T, עם היצע כולל של 4.2e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 791.47K.