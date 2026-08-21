Baby Myro מחיר היום

מחיר Baby Myro (BABYMYRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYMYRO ל USD הוא $ 0 לכל BABYMYRO.

Baby Myro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,799, עם היצע במחזור של 420,000.00T BABYMYRO. ב‑24 השעות האחרונות, BABYMYRO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYMYRO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Myro (BABYMYRO) מידע שוק

שווי שוק $ 62.80K$ 62.80K $ 62.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.80K$ 62.80K $ 62.80K אספקת מחזור 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T אספקה כוללת 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

שווי השוק הנוכחי של Baby Myro הוא $ 62.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYMYRO הוא 420,000.00T, עם היצע כולל של 4.2e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.80K.