Baby Monkey (BONKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00157453$ 0.00157453 $ 0.00157453 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.18% שינוי מחיר (7D) -5.86% שינוי מחיר (7D) -5.86%

Baby Monkey (BONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00157453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Monkey (BONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.79K$ 8.79K $ 8.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.79K$ 8.79K $ 8.79K אספקת מחזור 999.54M 999.54M 999.54M אספקה כוללת 999,538,203.589566 999,538,203.589566 999,538,203.589566

שווי השוק הנוכחי של Baby Monkey הוא $ 8.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKEY הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999538203.589566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.79K.