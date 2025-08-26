עוד על BONKEY

Baby Monkey (BONKEY) טבלת מחירים חיה
Baby Monkey (BONKEY) מידע על מחיר (USD)

Baby Monkey (BONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00157453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Baby Monkey הוא $ 8.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKEY הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999538203.589566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.79K.

מה זהBaby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Monkeyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Monkey (BONKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Monkey (BONKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Monkey.

בדוק את Baby Monkey תחזית המחיר עכשיו‏!

Baby Monkey (BONKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Monkey (BONKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Monkey (BONKEY)

כמה שווה Baby Monkey (BONKEY) היום?
החי BONKEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של BONKEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Monkey?
שווי השוק של BONKEY הוא $ 8.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONKEY?
ההיצע במחזור של BONKEY הוא 999.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONKEY?
‏‏BONKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00157453 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONKEY?
BONKEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BONKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONKEY הוא -- USD.
האם BONKEY יעלה השנה?
BONKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Baby Monkey (BONKEY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

