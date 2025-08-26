עוד על BABYMIGGLES

Baby Miggles סֵמֶל

Baby Miggles מחיר (BABYMIGGLES)

לא רשום

1 BABYMIGGLES ל USDמחיר חי:

--
----
+0.30%1D
Baby Miggles (BABYMIGGLES) טבלת מחירים חיה
Baby Miggles (BABYMIGGLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.31%

+0.47%

+0.47%

Baby Miggles (BABYMIGGLES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYMIGGLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYMIGGLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYMIGGLES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Miggles (BABYMIGGLES) מידע שוק

$ 47.21K
$ 47.21K$ 47.21K

--
----

$ 47.21K
$ 47.21K$ 47.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Miggles הוא $ 47.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYMIGGLES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.21K.

Baby Miggles (BABYMIGGLES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Migglesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Miggles ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Miggles ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Migglesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.31%
30 ימים$ 0-9.28%
60 ימים$ 0+72.40%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Miggles (BABYMIGGLES)

Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Miggles (BABYMIGGLES) משאב

האתר הרשמי

Baby Migglesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Miggles (BABYMIGGLES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Miggles (BABYMIGGLES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Miggles.

בדוק את Baby Miggles תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYMIGGLES למטבעות מקומיים

Baby Miggles (BABYMIGGLES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Miggles (BABYMIGGLES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYMIGGLES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Miggles (BABYMIGGLES)

כמה שווה Baby Miggles (BABYMIGGLES) היום?
החי BABYMIGGLESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYMIGGLES ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYMIGGLES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Miggles?
שווי השוק של BABYMIGGLES הוא $ 47.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYMIGGLES?
ההיצע במחזור של BABYMIGGLES הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYMIGGLES?
‏‏BABYMIGGLES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYMIGGLES?
BABYMIGGLES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYMIGGLES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYMIGGLES הוא -- USD.
האם BABYMIGGLES יעלה השנה?
BABYMIGGLES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYMIGGLES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.