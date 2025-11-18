Baby Manyu מחיר היום

מחיר Baby Manyu (BABYMANYU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYMANYU ל USD הוא -- לכל BABYMANYU.

Baby Manyu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,198, עם היצע במחזור של 388,810.04T BABYMANYU. ב‑24 השעות האחרונות, BABYMANYU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYMANYU נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו -3.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Manyu (BABYMANYU) מידע שוק

שווי שוק $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.99K$ 38.99K $ 38.99K אספקת מחזור 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T אספקה כוללת 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

שווי השוק הנוכחי של Baby Manyu הוא $ 38.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYMANYU הוא 388,810.04T, עם היצע כולל של 3.968364248194643e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.99K.