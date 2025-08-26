עוד על BABYMAGA

Baby Maga סֵמֶל

Baby Maga מחיר (BABYMAGA)

לא רשום

1 BABYMAGA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Maga (BABYMAGA) טבלת מחירים חיה
Baby Maga (BABYMAGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.04%

+5.04%

Baby Maga (BABYMAGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYMAGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYMAGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYMAGA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Maga (BABYMAGA) מידע שוק

$ 24.69K
$ 24.69K$ 24.69K

--
----

$ 24.69K
$ 24.69K$ 24.69K

351.85M
351.85M 351.85M

351,852,745.6321041
351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

שווי השוק הנוכחי של Baby Maga הוא $ 24.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYMAGA הוא 351.85M, עם היצע כולל של 351852745.6321041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.69K.

Baby Maga (BABYMAGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Magaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Maga ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Maga ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Magaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+16.93%
60 ימים$ 0+36.77%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Maga (BABYMAGA)

Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.

Baby Maga (BABYMAGA) משאב

האתר הרשמי

Baby Magaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Maga (BABYMAGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Maga (BABYMAGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Maga.

בדוק את Baby Maga תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYMAGA למטבעות מקומיים

Baby Maga (BABYMAGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Maga (BABYMAGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYMAGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Maga (BABYMAGA)

כמה שווה Baby Maga (BABYMAGA) היום?
החי BABYMAGAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYMAGA ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYMAGA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Maga?
שווי השוק של BABYMAGA הוא $ 24.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYMAGA?
ההיצע במחזור של BABYMAGA הוא 351.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYMAGA?
‏‏BABYMAGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYMAGA?
BABYMAGA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYMAGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYMAGA הוא -- USD.
האם BABYMAGA יעלה השנה?
BABYMAGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYMAGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.