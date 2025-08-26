עוד על BJUB

Baby JubJub סֵמֶל

Baby JubJub מחיר (BJUB)

לא רשום

1 BJUB ל USDמחיר חי:

--
----
-29.30%1D
USD
Baby JubJub (BJUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:19:59 (UTC+8)

Baby JubJub (BJUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-29.37%

-47.03%

-47.03%

Baby JubJub (BJUB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BJUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BJUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BJUB השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -29.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.03% ב-7 הימים האחרונים.

Baby JubJub (BJUB) מידע שוק

$ 222.05K
$ 222.05K$ 222.05K

--
----

$ 251.76K
$ 251.76K$ 251.76K

8.82B
8.82B 8.82B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby JubJub הוא $ 222.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BJUB הוא 8.82B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 251.76K.

Baby JubJub (BJUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby JubJubל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby JubJub ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby JubJub ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby JubJubל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-29.37%
30 ימים$ 0-80.97%
60 ימים$ 0-85.38%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby JubJub (BJUB)

Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight

Baby JubJub (BJUB) משאב

האתר הרשמי

Baby JubJubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby JubJub (BJUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby JubJub (BJUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby JubJub.

בדוק את Baby JubJub תחזית המחיר עכשיו‏!

BJUB למטבעות מקומיים

Baby JubJub (BJUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby JubJub (BJUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BJUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby JubJub (BJUB)

כמה שווה Baby JubJub (BJUB) היום?
החי BJUBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BJUB ל USD?
המחיר הנוכחי של BJUB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby JubJub?
שווי השוק של BJUB הוא $ 222.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BJUB?
ההיצע במחזור של BJUB הוא 8.82B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BJUB?
‏‏BJUB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BJUB?
BJUB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BJUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BJUB הוא -- USD.
האם BJUB יעלה השנה?
BJUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BJUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:19:59 (UTC+8)

