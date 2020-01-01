BABY HIPPO (BABYHIPPO) טוקנומיקה
Introducing Baby Hippo
BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community.
Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain.
Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BABY HIPPO (BABYHIPPO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BABY HIPPO (BABYHIPPO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BABY HIPPO (BABYHIPPO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BABYHIPPO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BABYHIPPOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BABYHIPPOטוקניומיקה, חקרו אתBABYHIPPOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BABYHIPPO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BABYHIPPO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABYHIPPO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
