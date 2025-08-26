Baby Grok (BABYGROK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -8.51% שינוי מחיר (7D) -7.55% שינוי מחיר (7D) -7.55%

Baby Grok (BABYGROK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYGROK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYGROKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYGROK השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -8.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Grok (BABYGROK) מידע שוק

שווי שוק $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M אספקת מחזור 362.72T 362.72T 362.72T אספקה כוללת 362,723,953,479,896.9 362,723,953,479,896.9 362,723,953,479,896.9

שווי השוק הנוכחי של Baby Grok הוא $ 3.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYGROK הוא 362.72T, עם היצע כולל של 362723953479896.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.14M.