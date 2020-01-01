Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) טוקנומיקה
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) מידע
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT
Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption.
In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive.
At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BABYGOAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BABYGOATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BABYGOATטוקניומיקה, חקרו אתBABYGOATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.