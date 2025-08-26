Baby Goatseus Maximus מחיר (BABYGOAT)
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0049262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYGOAT השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -7.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Baby Goatseus Maximus הוא $ 32.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYGOAT הוא 999.46M, עם היצע כולל של 999462256.267045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Goatseus Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Goatseus Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Goatseus Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Goatseus Maximusל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.58%
|30 ימים
|$ 0
|+3.81%
|60 ימים
|$ 0
|+36.38%
|90 ימים
|$ 0
|--
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
