Baby Fwog סֵמֶל

Baby Fwog מחיר (BABYFWOG)

לא רשום

1 BABYFWOG ל USDמחיר חי:

$0.00020482
-0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Fwog (BABYFWOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:48:16 (UTC+8)

Baby Fwog (BABYFWOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.00967176
$ 0
+0.59%

-0.43%

+3.25%

+3.25%

Baby Fwog (BABYFWOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYFWOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYFWOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00967176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYFWOG השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Fwog (BABYFWOG) מידע שוק

$ 203.53K
--
$ 203.53K
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Baby Fwog הוא $ 203.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYFWOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.53K.

Baby Fwog (BABYFWOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Fwogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Fwog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Fwog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Fwogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.43%
30 ימים$ 0-25.33%
60 ימים$ 0-34.62%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Fwog (BABYFWOG)

**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Fwog (BABYFWOG) משאב

האתר הרשמי

Baby Fwogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Fwog (BABYFWOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Fwog (BABYFWOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Fwog.

בדוק את Baby Fwog תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYFWOG למטבעות מקומיים

Baby Fwog (BABYFWOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Fwog (BABYFWOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYFWOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Fwog (BABYFWOG)

כמה שווה Baby Fwog (BABYFWOG) היום?
החי BABYFWOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYFWOG ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYFWOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Fwog?
שווי השוק של BABYFWOG הוא $ 203.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYFWOG?
ההיצע במחזור של BABYFWOG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYFWOG?
‏‏BABYFWOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00967176 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYFWOG?
BABYFWOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYFWOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYFWOG הוא -- USD.
האם BABYFWOG יעלה השנה?
BABYFWOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYFWOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:48:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.