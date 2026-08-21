Baby Frog Coin מחיר היום

מחיר Baby Frog Coin (BABYFROG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYFROG ל USD הוא $ 0 לכל BABYFROG.

Baby Frog Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,988, עם היצע במחזור של 278.87T BABYFROG. ב‑24 השעות האחרונות, BABYFROG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYFROG נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +7.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Frog Coin (BABYFROG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K אספקת מחזור 278.87T 278.87T 278.87T אספקה כוללת 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

שווי השוק הנוכחי של Baby Frog Coin הוא $ 20.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYFROG הוא 278.87T, עם היצע כולל של 278870767229395.4. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.99K.