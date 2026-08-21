Baby Floki מחיר היום

מחיר Baby Floki (BABYFLOKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYFLOKI ל USD הוא $ 0 לכל BABYFLOKI.

Baby Floki כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 148,609, עם היצע במחזור של 1,000.00T BABYFLOKI. ב‑24 השעות האחרונות, BABYFLOKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYFLOKI נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +7.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Floki (BABYFLOKI) מידע שוק

שווי שוק $ 148.61K$ 148.61K $ 148.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.61K$ 148.61K $ 148.61K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Baby Floki הוא $ 148.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYFLOKI הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.61K.