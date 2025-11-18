Baby Ethereum מחיר היום

מחיר Baby Ethereum (BABYETH) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 15.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYETH ל USD הוא -- לכל BABYETH.

Baby Ethereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,561, עם היצע במחזור של 500.00M BABYETH. ב‑24 השעות האחרונות, BABYETH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133475, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYETH נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו -22.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Ethereum (BABYETH) מידע שוק

שווי שוק $ 30.56K$ 30.56K $ 30.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.56K$ 30.56K $ 30.56K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Ethereum הוא $ 30.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYETH הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.56K.