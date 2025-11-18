Baby Dust מחיר היום

מחיר Baby Dust (BABYDUST) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYDUST ל USD הוא -- לכל BABYDUST.

Baby Dust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,056, עם היצע במחזור של 1.00B BABYDUST. ב‑24 השעות האחרונות, BABYDUST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYDUST נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Dust (BABYDUST) מידע שוק

שווי שוק $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Dust הוא $ 22.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYDUST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.06K.