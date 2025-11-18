Baby DOWGE מחיר היום

מחיר Baby DOWGE (BABY DOWGE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABY DOWGE ל USD הוא -- לכל BABY DOWGE.

Baby DOWGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,520, עם היצע במחזור של 999.97M BABY DOWGE. ב‑24 השעות האחרונות, BABY DOWGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00323566, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABY DOWGE נע ב +3.98% בשעה האחרונה ו -9.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) מידע שוק

שווי שוק $ 183.52K$ 183.52K $ 183.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.52K$ 183.52K $ 183.52K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,971,668.125515 999,971,668.125515 999,971,668.125515

שווי השוק הנוכחי של Baby DOWGE הוא $ 183.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABY DOWGE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999971668.125515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.52K.