Baby Doge Cash מחיר היום

מחיר Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYDOGECASH ל USD הוא $ 0 לכל BABYDOGECASH.

Baby Doge Cash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 388,813, עם היצע במחזור של 1,000.00T BABYDOGECASH. ב‑24 השעות האחרונות, BABYDOGECASH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYDOGECASH נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) מידע שוק

שווי שוק $ 388.81K$ 388.81K $ 388.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 388.81K$ 388.81K $ 388.81K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Baby Doge Cash הוא $ 388.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYDOGECASH הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.81K.