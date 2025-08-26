עוד על BABYDEGEN

BABY DEGEN סֵמֶל

BABY DEGEN מחיר (BABYDEGEN)

לא רשום

1 BABYDEGEN ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BABY DEGEN (BABYDEGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:05 (UTC+8)

BABY DEGEN (BABYDEGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-7.05%

+8.60%

+8.60%

BABY DEGEN (BABYDEGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYDEGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYDEGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYDEGEN השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -7.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) מידע שוק

$ 17.17K
$ 17.17K$ 17.17K

--
----

$ 17.17K
$ 17.17K$ 17.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BABY DEGEN הוא $ 17.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYDEGEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.17K.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BABY DEGENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBABY DEGEN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBABY DEGEN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BABY DEGENל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.05%
30 ימים$ 0-10.81%
60 ימים$ 0+9.58%
90 ימים$ 0--

מה זהBABY DEGEN (BABYDEGEN)

BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BABY DEGEN (BABYDEGEN) משאב

האתר הרשמי

BABY DEGENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BABY DEGEN (BABYDEGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BABY DEGEN (BABYDEGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BABY DEGEN.

בדוק את BABY DEGEN תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYDEGEN למטבעות מקומיים

BABY DEGEN (BABYDEGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BABY DEGEN (BABYDEGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYDEGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BABY DEGEN (BABYDEGEN)

כמה שווה BABY DEGEN (BABYDEGEN) היום?
החי BABYDEGENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYDEGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYDEGEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BABY DEGEN?
שווי השוק של BABYDEGEN הוא $ 17.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYDEGEN?
ההיצע במחזור של BABYDEGEN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYDEGEN?
‏‏BABYDEGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYDEGEN?
BABYDEGEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYDEGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYDEGEN הוא -- USD.
האם BABYDEGEN יעלה השנה?
BABYDEGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYDEGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:05 (UTC+8)

BABY DEGEN (BABYDEGEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.