Baby Cupsey מחיר היום

מחיר Baby Cupsey (BABYCUPSEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYCUPSEY ל USD הוא $ 0 לכל BABYCUPSEY.

Baby Cupsey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,554, עם היצע במחזור של 999.17M BABYCUPSEY. ב‑24 השעות האחרונות, BABYCUPSEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYCUPSEY נע ב +20.83% בשעה האחרונה ו +70.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Cupsey (BABYCUPSEY) מידע שוק

שווי שוק $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K אספקת מחזור 999.17M 999.17M 999.17M אספקה כוללת 999,169,772.922467 999,169,772.922467 999,169,772.922467

שווי השוק הנוכחי של Baby Cupsey הוא $ 25.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYCUPSEY הוא 999.17M, עם היצע כולל של 999169772.922467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.55K.