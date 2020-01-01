Baby Cheems (BABYCHEEMS) טוקנומיקה
What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO.
Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Baby Cheems (BABYCHEEMS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Baby Cheems (BABYCHEEMS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Baby Cheems (BABYCHEEMS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BABYCHEEMS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BABYCHEEMSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BABYCHEEMSטוקניומיקה, חקרו אתBABYCHEEMSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BABYCHEEMS חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BABYCHEEMS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABYCHEEMS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.