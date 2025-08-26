עוד על BABYCHEEMS

Baby Cheems סֵמֶל

Baby Cheems מחיר (BABYCHEEMS)

לא רשום

1 BABYCHEEMS ל USDמחיר חי:

--
----
-30.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Cheems (BABYCHEEMS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:21:40 (UTC+8)

Baby Cheems (BABYCHEEMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-30.57%

+37.85%

+37.85%

Baby Cheems (BABYCHEEMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYCHEEMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYCHEEMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYCHEEMS השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -30.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+37.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Cheems (BABYCHEEMS) מידע שוק

$ 29.24K
$ 29.24K$ 29.24K

--
----

$ 29.24K
$ 29.24K$ 29.24K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Cheems הוא $ 29.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYCHEEMS הוא 420.00T, עם היצע כולל של 420000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.24K.

Baby Cheems (BABYCHEEMS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Cheemsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Cheems ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Cheems ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Cheemsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-30.57%
30 ימים$ 0+57.90%
60 ימים$ 0+378.83%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Cheems (BABYCHEEMS)

What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems

Baby Cheems (BABYCHEEMS) משאב

האתר הרשמי

Baby Cheemsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Cheems (BABYCHEEMS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Cheems (BABYCHEEMS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Cheems.

בדוק את Baby Cheems תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYCHEEMS למטבעות מקומיים

Baby Cheems (BABYCHEEMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Cheems (BABYCHEEMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYCHEEMS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Cheems (BABYCHEEMS)

כמה שווה Baby Cheems (BABYCHEEMS) היום?
החי BABYCHEEMSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYCHEEMS ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYCHEEMS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Cheems?
שווי השוק של BABYCHEEMS הוא $ 29.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYCHEEMS?
ההיצע במחזור של BABYCHEEMS הוא 420.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYCHEEMS?
‏‏BABYCHEEMS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYCHEEMS?
BABYCHEEMS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYCHEEMS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYCHEEMS הוא -- USD.
האם BABYCHEEMS יעלה השנה?
BABYCHEEMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYCHEEMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:21:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.