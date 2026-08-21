Baby Cash Cat מחיר היום

מחיר Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYCASHCAT ל USD הוא $ 0 לכל BABYCASHCAT.

Baby Cash Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 112,908, עם היצע במחזור של 1.00B BABYCASHCAT. ב‑24 השעות האחרונות, BABYCASHCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYCASHCAT נע ב -2.35% בשעה האחרונה ו -29.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.32K.

Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 112.91K$ 112.91K $ 112.91K נפח (24 שעות) $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.91K$ 112.91K $ 112.91K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Cash Cat הוא $ 112.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.32K. ההיצע במחזור של BABYCASHCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.91K.