Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00268527$ 0.00268527 $ 0.00268527 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -2.26% שינוי מחיר (7D) -2.26%

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYBROCCOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYBROCCOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00268527, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYBROCCOLI השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) מידע שוק

שווי שוק $ 394.51K$ 394.51K $ 394.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.51K$ 394.51K $ 394.51K אספקת מחזור 936.33M 936.33M 936.33M אספקה כוללת 936,325,204.8351514 936,325,204.8351514 936,325,204.8351514

שווי השוק הנוכחי של Baby Broccoli הוא $ 394.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYBROCCOLI הוא 936.33M, עם היצע כולל של 936325204.8351514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.51K.