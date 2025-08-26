עוד על BABYBROCCOLI

Baby Broccoli

Baby Broccoli מחיר (BABYBROCCOLI)

1 BABYBROCCOLI ל USDמחיר חי:

$0.00042133
$0.00042133$0.00042133
0.00%1D
Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) טבלת מחירים חיה
Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00268527
$ 0.00268527$ 0.00268527

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-0.02%

-2.26%

-2.26%

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYBROCCOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYBROCCOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00268527, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYBROCCOLI השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) מידע שוק

$ 394.51K
$ 394.51K$ 394.51K

--
----

$ 394.51K
$ 394.51K$ 394.51K

936.33M
936.33M 936.33M

936,325,204.8351514
936,325,204.8351514 936,325,204.8351514

שווי השוק הנוכחי של Baby Broccoli הוא $ 394.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYBROCCOLI הוא 936.33M, עם היצע כולל של 936325204.8351514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.51K.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Broccoliל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Broccoli ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Broccoli ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Broccoliל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.02%
30 ימים$ 0+6.21%
60 ימים$ 0+27.79%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Broccoli (BABYBROCCOLI)

BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): - PancakeSwap V3 - BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) משאב

האתר הרשמי

Baby Broccoliתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Broccoli.

בדוק את Baby Broccoli תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYBROCCOLI למטבעות מקומיים

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYBROCCOLI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

כמה שווה Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) היום?
החי BABYBROCCOLIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYBROCCOLI ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYBROCCOLI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Broccoli?
שווי השוק של BABYBROCCOLI הוא $ 394.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYBROCCOLI?
ההיצע במחזור של BABYBROCCOLI הוא 936.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYBROCCOLI?
‏‏BABYBROCCOLI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00268527 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYBROCCOLI?
BABYBROCCOLI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYBROCCOLI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYBROCCOLI הוא -- USD.
האם BABYBROCCOLI יעלה השנה?
BABYBROCCOLI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYBROCCOLI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) עדכונים חשובים מהתעשייה

