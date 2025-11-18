Baby Boss מחיר היום

מחיר Baby Boss (BABYBOSS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYBOSS ל USD הוא -- לכל BABYBOSS.

Baby Boss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,651.05, עם היצע במחזור של 420,000.00T BABYBOSS. ב‑24 השעות האחרונות, BABYBOSS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYBOSS נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -4.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Boss (BABYBOSS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K אספקת מחזור 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T אספקה כוללת 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

