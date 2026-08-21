Baby BitCoin מחיר היום

מחיר Baby BitCoin (BABYBTC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYBTC ל USD הוא $ 0 לכל BABYBTC.

Baby BitCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,183, עם היצע במחזור של 1.00B BABYBTC. ב‑24 השעות האחרונות, BABYBTC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00912896, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYBTC נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +16.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby BitCoin (BABYBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 51.18K$ 51.18K $ 51.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.18K$ 51.18K $ 51.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby BitCoin הוא $ 51.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYBTC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.18K.