Baby BFT מחיר היום

מחיר Baby BFT (BBFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00082088, עם שינוי של 5.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBFT ל USD הוא $ 0.00082088 לכל BBFT.

Baby BFT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,286,315, עם היצע במחזור של 4.00B BBFT. ב‑24 השעות האחרונות, BBFT סחר בין $ 0.00080181 (נמוך) ל $ 0.00087342 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00794105, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0003144.

ביצועים לטווח קצר, BBFT נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -14.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby BFT (BBFT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M אספקת מחזור 4.00B 4.00B 4.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

