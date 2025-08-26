עוד על BABYAURA

Baby Aura סֵמֶל

Baby Aura מחיר (BABYAURA)

לא רשום

1 BABYAURA ל USDמחיר חי:

--
----
-4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baby Aura (BABYAURA) טבלת מחירים חיה
Baby Aura (BABYAURA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-4.17%

+3.91%

+3.91%

Baby Aura (BABYAURA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYAURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYAURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYAURA השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -4.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baby Aura (BABYAURA) מידע שוק

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

--
----

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

998.83M
998.83M 998.83M

998,832,451.679287
998,832,451.679287 998,832,451.679287

שווי השוק הנוכחי של Baby Aura הוא $ 6.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYAURA הוא 998.83M, עם היצע כולל של 998832451.679287. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.

Baby Aura (BABYAURA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baby Auraל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Aura ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaby Aura ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baby Auraל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.17%
30 ימים$ 0-22.35%
60 ימים$ 0-35.51%
90 ימים$ 0--

מה זהBaby Aura (BABYAURA)

Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Baby Aura (BABYAURA) משאב

האתר הרשמי

Baby Auraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baby Aura (BABYAURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baby Aura (BABYAURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baby Aura.

בדוק את Baby Aura תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYAURA למטבעות מקומיים

Baby Aura (BABYAURA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baby Aura (BABYAURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYAURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baby Aura (BABYAURA)

כמה שווה Baby Aura (BABYAURA) היום?
החי BABYAURAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYAURA ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYAURA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baby Aura?
שווי השוק של BABYAURA הוא $ 6.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYAURA?
ההיצע במחזור של BABYAURA הוא 998.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYAURA?
‏‏BABYAURA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYAURA?
BABYAURA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYAURA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYAURA הוא -- USD.
האם BABYAURA יעלה השנה?
BABYAURA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYAURA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:07:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.