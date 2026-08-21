Baby Asteroid מחיר היום

מחיר Baby Asteroid (BABYASTEROID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYASTEROID ל USD הוא $ 0 לכל BABYASTEROID.

Baby Asteroid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 899,467, עם היצע במחזור של 420.00T BABYASTEROID. ב‑24 השעות האחרונות, BABYASTEROID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYASTEROID נע ב -2.34% בשעה האחרונה ו -9.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Baby Asteroid (BABYASTEROID) מידע שוק

שווי שוק $ 899.47K$ 899.47K $ 899.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 899.47K$ 899.47K $ 899.47K אספקת מחזור 420.00T 420.00T 420.00T אספקה כוללת 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Baby Asteroid הוא $ 899.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYASTEROID הוא 420.00T, עם היצע כולל של 420000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 899.47K.