b14g dualCORE (DUALCORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.488336 $ 0.488336 $ 0.488336 24 שעות נמוך $ 0.556865 $ 0.556865 $ 0.556865 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.488336$ 0.488336 $ 0.488336 גבוה 24 שעות $ 0.556865$ 0.556865 $ 0.556865 שיא כל הזמנים $ 0.973789$ 0.973789 $ 0.973789 המחיר הנמוך ביותר $ 0.488336$ 0.488336 $ 0.488336 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.51% שינוי מחיר (1D) -10.33% שינוי מחיר (7D) -10.54% שינוי מחיר (7D) -10.54%

b14g dualCORE (DUALCORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.498025. במהלך 24 השעות האחרונות, DUALCORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.488336 לבין שיא של $ 0.556865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUALCOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.973789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.488336.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUALCORE השתנה ב -4.51% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

b14g dualCORE (DUALCORE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M אספקת מחזור 12.29M 12.29M 12.29M אספקה כוללת 12,291,046.0 12,291,046.0 12,291,046.0

שווי השוק הנוכחי של b14g dualCORE הוא $ 6.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUALCORE הוא 12.29M, עם היצע כולל של 12291046.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.