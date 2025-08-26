עוד על DUALCORE

b14g dualCORE מחיר (DUALCORE)

1 DUALCORE ל USDמחיר חי:

$0.498032
-10.30%1D
b14g dualCORE (DUALCORE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:22 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.488336
24 שעות נמוך
$ 0.556865
גבוה 24 שעות

$ 0.488336
$ 0.556865
$ 0.973789
$ 0.488336
-4.51%

-10.33%

-10.54%

-10.54%

b14g dualCORE (DUALCORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.498025. במהלך 24 השעות האחרונות, DUALCORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.488336 לבין שיא של $ 0.556865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUALCOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.973789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.488336.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUALCORE השתנה ב -4.51% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

b14g dualCORE (DUALCORE) מידע שוק

$ 6.14M
--
$ 6.14M
12.29M
12,291,046.0
שווי השוק הנוכחי של b14g dualCORE הוא $ 6.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUALCORE הוא 12.29M, עם היצע כולל של 12291046.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.

b14g dualCORE (DUALCORE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של b14g dualCOREל USDהיה $ -0.0573935657783785.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלb14g dualCORE ל USDהיה . $ -0.1049876043.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלb14g dualCORE ל USDהיה $ -0.0704956379.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של b14g dualCOREל USDהיה $ -0.4250308654070773.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0573935657783785-10.33%
30 ימים$ -0.1049876043-21.08%
60 ימים$ -0.0704956379-14.15%
90 ימים$ -0.4250308654070773-46.04%

מה זהb14g dualCORE (DUALCORE)

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

b14g dualCORE (DUALCORE) משאב

האתר הרשמי

b14g dualCOREתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה b14g dualCORE (DUALCORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות b14g dualCORE (DUALCORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור b14g dualCORE.

בדוק את b14g dualCORE תחזית המחיר עכשיו‏!

DUALCORE למטבעות מקומיים

b14g dualCORE (DUALCORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של b14g dualCORE (DUALCORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUALCORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על b14g dualCORE (DUALCORE)

כמה שווה b14g dualCORE (DUALCORE) היום?
החי DUALCOREהמחיר ב USD הוא 0.498025 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUALCORE ל USD?
המחיר הנוכחי של DUALCORE ל USD הוא $ 0.498025. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של b14g dualCORE?
שווי השוק של DUALCORE הוא $ 6.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUALCORE?
ההיצע במחזור של DUALCORE הוא 12.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUALCORE?
‏‏DUALCORE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.973789 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUALCORE?
DUALCORE ‏‏רשם מחירATL של 0.488336 USD.
מהו נפח המסחר של DUALCORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUALCORE הוא -- USD.
האם DUALCORE יעלה השנה?
DUALCORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUALCORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:22 (UTC+8)

