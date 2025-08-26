b14g dualCORE מחיר (DUALCORE)
-4.51%
-10.33%
-10.54%
-10.54%
b14g dualCORE (DUALCORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.498025. במהלך 24 השעות האחרונות, DUALCORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.488336 לבין שיא של $ 0.556865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUALCOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.973789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.488336.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUALCORE השתנה ב -4.51% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של b14g dualCORE הוא $ 6.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUALCORE הוא 12.29M, עם היצע כולל של 12291046.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.
במהלך היום, השינוי במחיר של b14g dualCOREל USDהיה $ -0.0573935657783785.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלb14g dualCORE ל USDהיה . $ -0.1049876043.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלb14g dualCORE ל USDהיה $ -0.0704956379.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של b14g dualCOREל USDהיה $ -0.4250308654070773.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0573935657783785
|-10.33%
|30 ימים
|$ -0.1049876043
|-21.08%
|60 ימים
|$ -0.0704956379
|-14.15%
|90 ימים
|$ -0.4250308654070773
|-46.04%
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
