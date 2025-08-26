עוד על BMONEY

B Money AKA Brett סֵמֶל

B Money AKA Brett מחיר (BMONEY)

לא רשום

1 BMONEY ל USDמחיר חי:

$0.00012671
$0.00012671$0.00012671
-6.60%1D
mexc
USD
B Money AKA Brett (BMONEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:40 (UTC+8)

B Money AKA Brett (BMONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00686279
$ 0.00686279$ 0.00686279

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.68%

+1.24%

+1.24%

B Money AKA Brett (BMONEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BMONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00686279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMONEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

B Money AKA Brett (BMONEY) מידע שוק

$ 121.49K
$ 121.49K$ 121.49K

--
----

$ 121.49K
$ 121.49K$ 121.49K

958.84M
958.84M 958.84M

958,835,283.693973
958,835,283.693973 958,835,283.693973

שווי השוק הנוכחי של B Money AKA Brett הוא $ 121.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMONEY הוא 958.84M, עם היצע כולל של 958835283.693973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.49K.

B Money AKA Brett (BMONEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של B Money AKA Brettל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלB Money AKA Brett ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלB Money AKA Brett ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של B Money AKA Brettל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.68%
30 ימים$ 0+19.39%
60 ימים$ 0+77.96%
90 ימים$ 0--

מה זהB Money AKA Brett (BMONEY)

B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514

B Money AKA Brett (BMONEY) משאב

האתר הרשמי

B Money AKA Brettתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה B Money AKA Brett (BMONEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות B Money AKA Brett (BMONEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור B Money AKA Brett.

בדוק את B Money AKA Brett תחזית המחיר עכשיו‏!

BMONEY למטבעות מקומיים

B Money AKA Brett (BMONEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של B Money AKA Brett (BMONEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BMONEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על B Money AKA Brett (BMONEY)

כמה שווה B Money AKA Brett (BMONEY) היום?
החי BMONEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BMONEY ל USD?
המחיר הנוכחי של BMONEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של B Money AKA Brett?
שווי השוק של BMONEY הוא $ 121.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BMONEY?
ההיצע במחזור של BMONEY הוא 958.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BMONEY?
‏‏BMONEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00686279 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BMONEY?
BMONEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BMONEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BMONEY הוא -- USD.
האם BMONEY יעלה השנה?
BMONEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BMONEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:22:40 (UTC+8)

