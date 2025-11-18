B All In מחיר היום

מחיר B All In (BALLIN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 51.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALLIN ל USD הוא -- לכל BALLIN.

B All In כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,979.04, עם היצע במחזור של 999.77M BALLIN. ב‑24 השעות האחרונות, BALLIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALLIN נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -21.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

B All In (BALLIN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,769,361.557454 999,769,361.557454 999,769,361.557454

שווי השוק הנוכחי של B All In הוא $ 5.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALLIN הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999769361.557454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.98K.