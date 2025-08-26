Azizi (AZIZI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Azizi (AZIZI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AZIZI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AZIZIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AZIZI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Azizi (AZIZI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.12K$ 19.12K $ 19.12K אספקת מחזור 988.29M 988.29M 988.29M אספקה כוללת 998,417,765.233418 998,417,765.233418 998,417,765.233418

שווי השוק הנוכחי של Azizi הוא $ 18.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AZIZI הוא 988.29M, עם היצע כולל של 998417765.233418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.12K.